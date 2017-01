Im Zeugenstand fließen Tränen

Zugrunde lag der Verhandlung eine Serie von acht Straftaten, die in der Nacht zum 6. August im Grünberger Stadtteil Lehnheim begangen worden waren – von einem damals 19-, vielleicht aber auch erst 18-Jährigen aus der Gebirgsstadt Tiaret im Nordwesten Algeriens und einem jetzt 29-Jährigen aus dem Sahawri-Flüchtlingslager Tindouf im Südwesten des Wüstenstaates. Mohammad Amine B. und Rachid Ben Y. hatten – eigenen Angaben zufolge – von Gießen aus mit der Bahn nach Fulda fahren wollen, vielleicht aber auch nur nach Grünberg. Hier klangen die Aussagen widersprüchlich. Sie hätten zwar einen 50-Euro-Schein dabei gehabt, aber keine Fahrkarten, seien dann in Lehnheim des Zuges verwiesen worden.Was tun? Ihr Gepäck hätten sie »im Bahnhof verstaut«, um anschließend im Dorf ein Auto zu suchen, um darin zu schlafen respektive nach Zigaretten zu suchen.Dort dann der augenscheinliche Sinneswandel, wie er in der Anklageschrift von Staatsanwältin Nikola Barho zum Ausdruck kam: Die eigentlich in Osterholz-Scharmbeck und in Neuhof angesiedelten Flüchtlinge – einer abgelehnter Asylbewerber, der andere noch im Verfahren – hatten sechs, überwiegend unverschlossene Pkw geöffnet und »entleert«, waren als Langfinger zudem in zwei Keller eingedrungen. Wegen eines mitgeführten spitzen Messers war auch »Diebstahl mit Waffen« angeklagt.Im und am mutmaßlich letzten der Autos waren die Algerier ertappt worden: Der Hausbesitzer hatte vom Schlafzimmer aus Geräusche vernommen, war, wie er gestern im Zeugenstand sagte, im Nachtgewand auf den Hof gerannt, um die Täter zu stellen. Parallel hierzu hatte seine Frau die Polizei alarmiert. Einer der Männer sei gleich geflohen, der andere, den er habe greifen wollen, auf dem Kopfsteinpflaster gefallen. Offen blieb zunächst, wer welche Rolle innehatte. Der gestürzte Täter jedoch sei aufgestanden und habe ihn, so schilderte der Zeuge, mit einem im Licht der Straßenlaterne silbern glänzenden Gegenstand, wohl einem Messer, attackieren wollen. »Da ging es um Zentimeter, und meine Brust wäre aufgeschlitzt gewesen«, sagte der 34-jährige vierfache Familienvater unter Tränen. Er und seine Frau befänden sich seither in psychiatrischer Behandlungen, legte er auf Nachfrage dar.Immerhin: Die beiden Algerier waren in Tatortnähe alsbald gefasst; unter anderem von Streifenpolizisten, die vom Inheidener Seefest abkommandiert worden waren. Die Täter hatten sich in nahen Gärten versteckt. Und sie waren gestern geständig, räumten alle Vorwürfe als zutreffend ein. Viel mehr, was zur Aufhellung der Tatumstände beitragen könnte, sagten sie indes nicht.