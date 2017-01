Einmal Südafrika, bitte!

© pv

Die filmische Reise beginnt in Kapstadt auf dem Tafelberg, führt entlang der Garden-Route, durch die vielen Nationalparks bis nach Durban. Nach Abstechern in die Nachbarländer Lesotho und Swasiland geht es über den riesengroßen Krüger-Nationalpark bis in die Metropole Johannesburg. Dazwischen machen die Filmemacher an mehr als über 50 Stationen halt. Elefantenbullen kämpfen um einen Platz am Wasserloch, eine riesige Wasserbüffelherde stampft staubend an den Kameras vorbei und Giraffen kümmern sich rührend um ihren Nachwuchs.Natürlich tauchen die Filmemacher auch in die unterschiedlichen südafrikanischen Kulturen ein. Sie begleiten Township-Bewohner durch die engen Wellblechgassen. Auf den Spuren Nelson Mandelas werden sie auf dem Pausenhof seiner ehemaligen Grundschule von Schülern umringt und ein stolzer Zulufarmer öffnet die Tür zu seinem traditionellen Rundhaus.Mit Leichtigkeit und mit Humor bringt dieser Film dem Zuschauer dieses so vielfältige, bunte und auch komplizierte Land spielend näher und macht große Lust, es einmal selbst zu entdecken.»Einmal nach Südafrika, bitte« – schon beim Kauf der Kinokarte kommt Reiselust auf. Also rein in den Kinosessel, um eine aufregende filmische Reise durch das südliche Afrika zu erleben. Im Grünberger »Apollo« erzählen die Filmemacher von ihrer Reise, geben Tipps und beantworten die Fragen der Zuschauer. Reservierungen sind unter Tel. 0 64 01/68 69 möglich. (Foto: confilm.de)