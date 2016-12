Laubach (con). Das Vorzeigeprojekt Dorfschmiede Freienseen steckt in finanziellen Schwierigkeiten. 65 000 Euro an Handwer-kerrechnungen sind überfällig, weitere 240 000 Euro in den nächsten Wochen und Monaten zu zahlen. Kein Wunder, dass dies für Zündstoff bei der Sondersitzung der Stadtverordneten am Mittwochabend sorgte.