Vier Verletzte bei Brand in Fernwald

Die Feuerwehren Fernwald wurden an Heiligabend um 18.45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Signal: Menschenleben in Gefahr. Im Ortsteil Albach, in der Untergasse, war beim Eintreffen eine Wohnung im Obergeschoss des betroffenen Hauses schon komplett verqualmt.