Vor einem Jahr nehmen viele Menschen am Schicksal der Flüchtlinge Anteil wie hier in der Großen-Busecker Notunterkunft. Mittlerweile sind es vielerorts weniger. © Tina Jung

Auch die Vorbereitung der regelmäßigen Treffen koste ihn und seine gut 20 Mitstreiter Zeit. Zeit, die auch er nicht investieren möchte, wenn die Resonanz fehlt. Das bedeutet aber nicht, dass es in Albach keine Angebote für Flüchtlinge mehr gibt, die Treffen zwischen ihnen und den Ehrenamtlichen bestehen nach wie vor.»Es haben kaum Begegnungen zwischen der Fernwälder Bevölkerung und den Flüchtlingen stattgefunden«, bedauert auch Waltraut Horch aus Steinbach die geringe Resonanz auf die Begegnungstreffen, die anfangs wöchentlich waren und mittlerweile nur noch einmal im Monat stattfinden. Nur wenige Interessierte seien gekommen.Horch kritisiert vor allem, dass die Vereine sich nicht in die Integrationsarbeit einbringen. Mehrfach habe man deren Vertreter angesprochen, außerdem die Begegnungstreffen in den »Fernwälder Nachrichten« veröffentlicht. Mit dem fehlenden Interesse an den neuen Mitbürgern habe laut Horch die Bereitschaft zu helfen nachgelassen. Von anfangs mehr als 50 Ehrenamtlichen, die sich in die Listen der Diakonie eingetragen hatten, sind es heute noch gut eine Handvoll Frauen, die sich kümmern.Gedanken über die Gründe kann sich die Ehrenamtliche nicht machen. Keine Zeit. Täglich ist sie in Sachen Flüchtlingshilfe unterwegs, ihr Engagement grenzt an einen Vollzeitjob. »Die Menschen brauchen unsere Hilfe«, sagt Horch. Deshalb wird es die Begegnungstreffen in Steinbach weiter geben, und wenn sie nur dem Dialog zwischen Ehrenamtlichen und Asylsuchenden dienen.