Versuchter Raubüberfall auf Elektronikgeschäft in Buseck

Der 57-jährige Angestellte verließ jedoch sofort den Verkaufsraum und floh in die hinteren Räume. Offensichtlich hiervon irritiert, verließen nun auch die drei Täter das Geschäft – ohne Beute.Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Die Täter sind etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Bekleidet waren sie mit grauen Pullis. Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Telefonnummer 06 41/7 00 60.