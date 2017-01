Ist der Briefkasten so voll, wird es für die neue Tageszeitung eng. (Foto: siw) © Siglinde Wagner

Doch darüber beschwert sich Förster nicht. Vielmehr will sie für Verständnis werben, wenn die Zeitung mal nicht zum gewohnten Zeitpunkt im Zeitungsrohr liegt. Hat beispielsweise der Lkw aufgrund von Glatteis Verspätung, dann nützt es auch nichts, wenn Förster pünktlich parat steht. Und bei Glatteis ist sie mit Spikes an den Schuhen nicht ganz so schnell unterwegs.Einen Neujahrswunsch hat Förster aber: Dass die Briefkästen und das Zeitungsrohr regelmäßig geleert werden. Denn sind diese mit Werbung und Briefen vom Vortag vollgestopft, ist es besonders mit klammen Fingern schwer, die Tageszeitung noch unbeschädigt darin unterzubringen. Wenn gar nichts mehr geht, bleibt der Austrägerin nichts anderes übrig, als die Zeitung vor die Haustür zu legen. Wenn dann Wind aufkommt oder gar Regen, sieht die Zeitung dann nicht mehr druckfrisch aus.Ein weiteres Problem sind Gegenstände – etwa Weihnachtsdekorationen – auf dem Weg zum Briefkasten, die in der Dunkelheit nicht gut zu sehen sind. Nicole Förster hatte bisher Glück und konnte alle Stolperfallen umgehen. Stolz ist sie darauf, dass sie in fast16 Jahren nicht einen Tag krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ein Glücksfall war auch, dass sie ihren Ehemann Wolfgang vor elf Jahren beim Zeitungaustragen zur nächtlicher Stunde kennengelernt hat.