Kein Holzland Möller mehr in Buseck

Die Verkaufsräume werden derzeit geräumt, wenn sie leer sind, schließt Holzland Müller seine Türen in Großen-Buseck. Der neue Standort ist in Gießen. (Foto: siw) © Siglinde Wagner

Im Zuge ihrer Standortsondierung kamen die Holzland-Vertreter mit den Inhabern der Firma Holz-Jung in Gießen (mit weiterem Standort in Friedberg) in Kontakt. Im Sommer wurden »intensive und konstruktive Gespräche« geführt, heißt es in einer Holzland-Pressemitteilung. »Beide Parteien kamen überein, dass ein Zusammenschluss der Holzhandlungen die beste Lösung für beide Unternehmen und für die Kunden ist. Wir werden unter dem Namen Holzland Gießen firmieren und unseren Unternehmenssitz am Standort von Holz-Jung in Gießen auf der Margaretenhütte haben«, berichtet Scholz.Die bisher in Buseck beschäftigen 17 Mitarbeiter werden übernommen, ebenso alle Mitarbeiter von Holz-Jung. Die Auslieferung noch offener Bestellungen erfolge wie gewohnt. Die Telefonumleitung von Buseck nach Gießen stehe bereits, die Räumung der Ausstellungsflächen und des Lagers am bisherigen Standort sind in vollem Gange, berichtete der Geschäftsführer. »Leider konnten wir kurzfristig der Firma HolzLand-Möller kein passendes Gewerbegrundstück zur Verfügung stellen. Daher bin ich froh, dass nun dieser Weg von der Geschäftsführung gewählt wurde. Diese Entscheidung sichert die Arbeitsplätze in der Region und bietet Edeka neben den bisherigen Erweiterungsplänen weitere interessante Perspektiven in Buseck«, erklärte Bürgermeister Dirk Haas.Durch den Zusammenschluss von Möller und Jung wird die Warenverfügbarkeit durch Sortimentserweiterung am Standort Gießen mit seinen rund 20 000 Quadratmetern Lagerfläche deutlich erhöht, heißt es in der Pressemitteilung. Der Standort in Friedberg wird weiter ausgebaut. Hinzu kommt der Zugriff auf das große Zentrallager der Scherf-Gruppe in Simmerath mit über 10 000 Lagerartikeln.Auch soll sich der Service am Standort Gießen verbessern. Zum einen soll eine umfangreiche Holzausstellung für Böden, Türen und Gartenholz entstehen, zum anderen wird in den Ausbau eines modernen Fuhrparks mit Mitnahmestapler und Kran-Lkw sowie eine leistungsstarke Tourenplanungssoftware investiert. Durch diese Maßnahmen soll »eines der modernsten Holzzentren für das Handwerk und den Privatkunden in Mittelhessen« entstehen.