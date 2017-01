In der alten Bürgermeisterei in Alten-Buseck leben drei Familien. (Foto: Archiv) © pv

Im Dezember zog die erste Familie in das alte Verwaltungsgebäude in Alten-Buseck; zwei Erwachsene und vier Kinder aus Syrien. Wenig später folgten die Eltern dreier Kinder aus Afghanistan. Erst am vergangenen Montag folgte eine weitere Familie: zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die Gemeinschaftsunterkunft wird betrieben von den Johannitern. Schröder ist froh, dass die Hilfsorganisation dort eine Praktikantin beschäftigt, die sich über das normale Maß hinaus engagiere. Ohne sie, sagt er, sehe es richtig düster aus. Noch bis April läuft ihr Vertrag. Schröder hofft, dass sie einen Nachfolger bekommt, der genauso engagiert ist wie sie. Dankbar ist er auch über die oftmals schnelle Hilfe der Gemeinde – und des Bürgermeisters Dirk Haas.Woran hakt es konkret? »Uns fehlt einfach eine Checkliste, was wir Ehrenamtlichen wo mit den Geflüchteten erledigen müssen.« Welcher Antrag wie und wo abgegeben werden muss – da steigen selbst diejenigen nicht durch, die in Deutschland geboren sind und die Sprache fließend sprechen. Genau in diesem Bereich wünsche er sich zum Beispiel vom Landkreis Gießen mehr Unterstützung. Von Geflüchteten höre er immer wieder den Satz: »In Deutschland sind Zettel und Dokumente wichtiger als Menschen.« Die Mitarbeiter bei Arbeitsagentur, Jobcenter oder im Landkreis könnten nichts für die Situation, betont er. Aber es seien die Regularien, die niemand so richtig verstehe.Schröder hat irgendwann die Reißleine gezogen. Eine Koordination der ehrenamtlichen Arbeit im Busecker Ortsteil kann er nicht leisten. »Das ist Aufgabe derer, die dafür bezahlt werden.« Doch vielerorts gibt es Probleme. Der Alten-Busecker erzählt zum Beispiel davon, dass die acht- bis neunjährigen Kinder von Geflüchteten als Übersetzer ihre Eltern begleiten müssen. Aber wie sollen sie in ihrem Alter Amtsdeutsch überhaupt verstehen und die Informationen richtig einordnen? Oder die Situation bei der Ausländerbehörde des Landkreises: Geflüchtete, sagt Schröder, würden ab 6 Uhr bei Minusgraden in einem Zelt vor dem Haus warten. Um 8 Uhr verteilten Sicherheitsleute Nummern. Wenn alle vergeben seien, hätten diejenigen, die leer ausgingen, eben Pech gehabt.»Mich macht das betroffen«, sagt Schröder. Jetzt lerne er die Situation der Menschen kennen, »die sich nicht auf der sonnigen Seite des Lebens befinden«. Ein Geflüchteter habe ihm erzählt, wie Familienmitglieder von der Terrormiliz, dem sogenannten Islamischen Staat, ermordet und sein Heim zerstört wurden. Er sei Hochbauer, könne sein Wissen aber nicht einbringen. Es dauere einfach zu lange, bis er die dazu erforderlichen Deutschkurse besuchen dürfe. »Jeder Tag, den die Geflüchteten untätig zu Hause sitzen, demotiviert sie«, sagt Schröder. Immerhin: Die Gemeinde habe unbürokratisch geholfen, den Kindern zuerst in der Kita und nun in der Grundschule Plätze zu vermitteln. Auch gebe es immer mehr Menschen, die mit Sachspenden den geflüchteten Familien helfen wollten. Gebraucht werden aber vor allem Leute, welche die Asylbewerber persönlich betreuen.