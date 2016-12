»The Ukulele Stringband Ramblers« und die »Uki-Girls and Friends« geben in der Kirche in Bieber ein viel beachtetes Konzert. (Foto: ws) © Klaus Waldschmidt

The Ukulele Stringband Ramblers setzten mit lauten und leisen Tönen, getragenen und rhythmisch-schwungvollen Songs immer wieder besondere Akzente und bestachen durch ein harmonisches Klangbild. Das »Gospel-Medley« begeisterte das Publikum. Die »Uki-Girls and Friends«, die das Ukulele-Spielen erlernen, bereicherten das Konzert mit »Rudolph, the rednosed reindeer« und »We wish you a merry Christmas«. Dafür gab es einen Extra-Applaus. Zur Band gehörten Gisela Ballmann (Cajon, Ukulele), Tom Benz (Vocals, Kontrabass), Sabrina Frutig, (Vocals, Banjo, Ukulele), Susanne Kornder (Vocals, Ukulele, Tin-Whistle), Ulrich von Zydowitz (Mandoline) und Ritchi Weller (Vocals, Ukulele). Bandleader Ralph Ballmann (Ukulele, Gitarre) konnte nicht mitspielen. »Santa Claus is coming to town« durfte im Repertoire nicht fehlen. Mit »Stille Nacht« klang das konzertante Ereignis aus.Der große Applaus war ein Gradmesser für beste musikalische Qualität. Die Gruppe speilte als Zugabe »Rocky road Blues«. Die Spenden, die beim Konzert eingingen, sind für »SOS-Kinderdörfer« bestimmt.