Fellingshäuser Krippenweghat täglich fast 250 Besucher

Überraschungen am Wegesrand: Im Dünsbergwald sind 53 Krippen aufgebaut. ( m) © Volker Mattern

Eine Tour auf dem Krippenweg ist vor allem für die Kleinsten ein besonderes Erlebnis – auch nach Weihnachten. Wer entdeckt als erstes die nächste der 53 Krippen entlang des knapp zwei Kilometer langen Rundweges durch den Dünsbergwald? So wetteifern die Kleinen miteinander und sind ihren Eltern oder Großeltern meist weit voraus auf dem Weg. Was die Menschen fasziniert, ist die kunstvolle Gestaltung der einzelnen Plätze, in die der Krippenbaumeister mit viel Fantasie und Blick fürs Details die eigentlichen Krippen mit dem Ensemble rund um die heilige Familie platziert hat.Der Fellingshäuser Krippenweg kann noch bis Sonntag, 8. Januar, besucht werden. Am Freitag, 6. Januar, findet wieder die beliebte Fackelwanderung statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Waldsportplatz.